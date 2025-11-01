Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление судебным приставам по случаю их профессионального праздника. Видеообращение главы государства обнародованно на официальном сайте Кремля.
Путин указал на многовековую историю данного института, отметив его важную роль в формировании единой системы правосудия, укреплении законности и становлении принципов правового государства.
Глава государства выделил широкий круг полномочий и гарантий, которыми обладают судебные приставы, особо поблагодарив сотрудников, работающих в исторических регионах Донбасса и Новороссии, а также приграничных населенных пунктах.
При этом президент поставил перед судебными приставами задачи повышения эффективности работы в сочетании с решительностью и корректностью, проявлением уважения к каждому гражданину. Он подчеркнул, что судебные приставы служат стране и народу России, и их долг — всегда стоять на страже закона и справедливости.
