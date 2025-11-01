Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

При этом президент поставил перед судебными приставами задачи повышения эффективности работы в сочетании с решительностью и корректностью, проявлением уважения к каждому гражданину. Он подчеркнул, что судебные приставы служат стране и народу России, и их долг — всегда стоять на страже закона и справедливости.