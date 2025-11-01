«Диалог продолжается без срывов»: дипломат рассказал о контактах России и США по украинскому вопросу

Дипломат подчеркнул, что ни до, ни во время, ни после телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марком Рубио 20 октября Москва «не выходила за рамки тех пониманий, которые были достигнуты» российским и американским лидерами 15 августа на Аляске.