Контакты между Россией и США по украинскому вопросу не прекращались, и российская сторона по-прежнему придерживается договорённостей, достигнутых на саммите в Аляске. Об этом заявил ТАСС дипломат из Москвы.
По словам источника, в последнее время в медиа появилось множество проплаченных материалов, где под разными углами пытаются доказать, что якобы российско-американские переговоры лишь осложнили подготовку к высшему визиту и вообще отдалили решение украинского кризиса. Однако российская сторона настаивает на обратном: диалог продолжается без срывов.
Дипломат подчеркнул, что ни до, ни во время, ни после телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марком Рубио 20 октября Москва «не выходила за рамки тех пониманий, которые были достигнуты» российским и американским лидерами 15 августа на Аляске.
Ранее Financial Times публиковала материал о том, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште якобы была сорвана США после того, как Москва направила меморандум по Украине. Газета также утверждала, что разговор Лаврова и Рубио прошёл в напряжённой атмосфере.