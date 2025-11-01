Ричмонд
Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Путин поблагодарил судебных приставов за их ответственную и эффективную работу во благо страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником, который отмечается 1 ноября. В своём видеообращении он особо выделил тех, кто служит в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах, где обстановка остаётся непростой.

Глава государства поблагодарил судебных приставов за их ответственную и эффективную работу во благо страны и граждан. Напомнив о 160-летней истории службы, берущей начало во времена реформ Александра II, Путин подчеркнул роль ФССП в укреплении правопорядка и принципов правового государства в современной России.

Он отметил, что благодаря полномочиям и опыту приставы добиваются исполнения судебных решений, участвуют в розыске, дознании и защищают права самых уязвимых слоёв общества, включая детей.

«Особую благодарность выражаю тем, кто верно служит в сложных условиях Донбасса, Новороссии и пограничных городах», — подчеркнул президент, призвав продолжать повышать эффективность работы во всех аспектах исполнительного производства.

Путин также напомнил, что сотрудники ФССП должны действовать решительно, но внимательно и с уважением к людям, всегда оставаясь на стороне закона и справедливости, так как они служат России и её народу.

Ранее сообщалось, что в России изменится система взыскания долгов по налогам. С 1 ноября задолженности начнут взыскивать без суда.