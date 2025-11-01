Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили доступ к конфиденциальной информации, касающейся командующего Силами беспилотных авиационных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что его личные данные были обнаружены в массиве информации, полученной в результате взлома украинских баз данных.
Как заявил представитель KillNet, в компрометирующих материалах также содержится обширная документация по юридическим лицам, промышленным предприятиям, транспортным средствам и страховым договорам, связанным с участниками украинских боевых формирований. Общий объем выгруженной хакерами информации превышает один миллион документов.
Ранее сообщалось, что хакеры получили доступ к данным стратегических предприятий Украины.
