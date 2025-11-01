Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ввела ответный запрет на въезд для представителей ЕС

Россия вводит запрет на въезд для ряда представителей европейских институтов и государств в ответ на утверждение 19-го пакета антироссийских санкций Советом ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Россия вводит запрет на въезд для ряда представителей европейских институтов и государств в ответ на утверждение 19-го пакета антироссийских санкций Советом ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

В сообщении МИД уточняется, что под запрет попадают сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане стран Евросоюза и других западных государств, причастные к оказанию военной помощи Киеву, поставкам товаров двойного назначения на Украину, подрыву территориальной целостности России или блокаде российских судов и грузов.

Кроме того, ограничения коснутся представителей европейских структур и органов власти, участвующих в создании «трибунала» против российского руководства, выступающих за конфискацию российских государственных активов или использование их доходов в пользу Украины, а также отвечающих за введение и применение антироссийских санкций и подрыв отношений России с другими государствами, говорится в сообщении.

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, сообщила глава Еврокомиссии Кая Каллас.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше