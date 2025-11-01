Россия ввела ответный запрет на въезд для представителей ЕС

Россия вводит запрет на въезд для ряда представителей европейских институтов и государств в ответ на утверждение 19-го пакета антироссийских санкций Советом ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.
В сообщении МИД уточняется, что под запрет попадают сотрудники силовых структур, государственных и коммерческих организаций, а также граждане стран Евросоюза и других западных государств, причастные к оказанию военной помощи Киеву, поставкам товаров двойного назначения на Украину, подрыву территориальной целостности России или блокаде российских судов и грузов.
Кроме того, ограничения коснутся представителей европейских структур и органов власти, участвующих в создании «трибунала» против российского руководства, выступающих за конфискацию российских государственных активов или использование их доходов в пользу Украины, а также отвечающих за введение и применение антироссийских санкций и подрыв отношений России с другими государствами, говорится в сообщении.
23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, сообщила глава Еврокомиссии Кая Каллас.