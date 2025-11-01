На Камчатке произошел пожар на базе отдыха

«К тушению привлекались боевые расчеты пожарно-спасательной части села Паратунка МЧС России, пожарного поста села Николаевка КГКУ “ЦОД”, седьмой пожарной-спасательной части МЧС России, Камчатского спасательного центра МЧС России, первой пожарно-спасательной части специального управления Федеральной противопожарной службы № 79 МЧС России, а также одной из воинских частей — всего более 40 человек личного состава. Около 01.00 (16.00 по минскому времени 31 октября — прим. БЕЛТА) пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 02.44 (17.44 по минскому времени 31 октября — прим. БЕЛТА) было ликвидировано открытое горение. В настоящий момент тушение пожара продолжается, проводится проливка деревянных конструкций», — сообщает ведомство.