Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков дрона в настоящее время работают расчеты оперативных служб, проводя необходимые мероприятия.

Напомним, что вечером в пятницу, 31 октября, системы противовоздушной обороны Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 38 украинских дронов самолётного типа.

Ранее сообщалось, что дагестанских охотников наградили за борьбу с дронами.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше