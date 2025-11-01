Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков дрона в настоящее время работают расчеты оперативных служб, проводя необходимые мероприятия.
Напомним, что вечером в пятницу, 31 октября, системы противовоздушной обороны Российской Федерации отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 38 украинских дронов самолётного типа.
Ранее сообщалось, что дагестанских охотников наградили за борьбу с дронами.
