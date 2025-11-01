Хуситы отправят под суд более 40 сотрудников ООН

Более сорока сотрудников местного отделения Организации Объединенных Наций, задержанные в Йемене по подозрению в сотрудничестве с Израилем, будут преданы суду движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на и.о. министра иностранных дел администрации хуситов Абдулвахида Абу Раса.
Согласно распространенной информации, судебному преследованию подвергнутся 43 сотрудника ООН, которых обвиняют в причастности к организации израильских воздушных ударов. Эти авиаудары, по версии хуситов, привели к гибели высокопоставленных лидеров движения в августе текущего года.
«Сорок три задержанных сотрудника местного отделения ООН предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильским воздушным ударам, в результате нанесения которых в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что хуситы утверждают, что сами производят все оружие.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.