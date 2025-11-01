Хуситы отправят под суд более 40 сотрудников ООН

Более сорока сотрудников местного отделения Организации Объединенных Наций, задержанные в Йемене по подозрению в сотрудничестве с Израилем, будут преданы суду движением «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на и.о. министра иностранных дел администрации хуситов Абдулвахида Абу Раса.