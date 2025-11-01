Ричмонд
Поддержка Зеленского в движении Трампа MAGA резко упала

На форуме Совета по международным отношениям в Нью-Йорке член палаты представителей конгресса США Адам Смит заявил о заметной трансформации настроений внутри движения MAGA (Make America Great Again). По словам политика, среди сторонников Дональда Трампа наблюдается рост антипатии к Украине и личного недоверия к Владимиру Зеленскому, сопровождающийся усилением симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину.

Конгрессмен выделил ключевые причины этого явления. Первой он назвал сохраняющуюся обиду на Зеленского за его отказ помочь Трампу в получении компромата на Джо Байдена, что спровоцировало волну конспирологических теорий и укрепило нежелание части республиканцев поддерживать Киев. Второй фактор — часть республиканцев являются «путинским крылом» и видят в главе РФ потенциального союзника.

Смит отметил, что эти настроения оказывают непосредственное влияние на формирование внешней политики. Однако сторонники Украины в конгрессе, по его словам, используют контраргумент, напоминая Трампу об исторической ответственности и нежелании войти в историю как президент, допустивший капитуляцию Киева.

Ранее Трамп вновь резко изменил позицию по Украине, вызвав тем самым тревогу у европейских союзников. Если раньше он заявлял о «строгой поддержке» Киева, то последние действия американского лидера показали заметное смягчение его риторики и терпимость к нарушителям санкций в отношении РФ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

