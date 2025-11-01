Ранее Life.ru финский политик предупредил, что если Литва решится на блокаду Калининграда, это можно будет расценивать как объявление войны России. Он отметил, что такие шаги слишком опасны для маленькой страны, ведь в итоге она может втянуть весь Евросоюз в конфликт с Москвой. Мема подчеркнул, что Европа вряд ли позволит Вильнюсу идти по пути саморазрушения.