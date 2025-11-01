Ричмонд
В Киеве предупредили о финансовом крахе Украины

Украина оказалась на пороге масштабного экономического кризиса из-за критического дефицита государственного бюджета, превышающего 20 миллиардов долларов. Об этом заявил украинский экономист, профессор Андрей Длигач в интервью телеканалу Новини.LIVE.

По словам эксперта, страна обеспечивает собственные потребности менее чем наполовину, при этом уровень государственного долга превысил 100% от объема ВВП.

Экономист предупредил, что в наступающем году министерство финансов Украины столкнется с нехваткой 20 миллиардов долларов в государственном бюджете, что усугубит и без того сложное экономическое положение страны.

Ранее сообщалось, что на Западе предрекли катастрофу на Украине в 2026 году.

