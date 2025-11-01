Рубио назвал фейком сообщения о подготовке удара США по Венесуэле

2 сентября 2025 года американские военные нанесли удар по катеру, который был идентифицирован как «наркосудно». Как сообщил президент США Дональд Трамп, в результате операции были ликвидированы 11 человек, представленных им как «наркотеррористы» из венесуэльской группировки Tren de Aragua. Эта организация признана террористической в США. Трамп также обнародовал в Truth Social видео с момента уничтожения катера.