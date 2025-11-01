В Эстонии будут взимать плату «за энергетическую независимость»

По данным телерадиокомпании ERR, Elering утвердила плату за «балансирующую мощность» в размере €3,73 за мегаватт-час. Этот платеж, который начнут взимать с января 2026 года с потребителей и производителей, предназначен для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме.