В Эстонии будут взимать плату «за энергетическую независимость»

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую обязательную плату за электроэнергию, которая будет взиматься с 2026 года и названа «ценой за энергетическую независимость» от России.

Источник: AP 2024

Об этом заявил председатель правления компании Калле Килк.

По данным телерадиокомпании ERR, Elering утвердила плату за «балансирующую мощность» в размере €3,73 за мегаватт-час. Этот платеж, который начнут взимать с января 2026 года с потребителей и производителей, предназначен для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме.

Кроме того, с января 2026 года будет введена плата за «надежность энергоснабжения». Прогнозируется, что этот дополнительный платеж увеличит ежемесячные счета домохозяйств на два евро.

8 февраля этого года Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы.