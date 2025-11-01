Ричмонд
В Киеве заявили, что Украина находится на грани экономической катастрофы

Украинский экономист Андрей Длигач заявил, что в следующем году дефицит бюджета страны достигнет 20 миллиардов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Украинская экономика находится под угрозой масштабного кризиса, вызванного значительным дефицитом бюджета, превышающим отметку в 20 миллиардов долларов, заявил в телеинтервью украинский экономист, профессор Андрей Длигач.

«Мы обеспечиваем себя меньше, чем на половину, у нас долги больше 100% от ВВП», — пояснил эксперт.

Длигач прогнозирует, что в следующем году дефицит бюджета Украины достигнет 20 миллиардов долларов, что еще больше усугубит экономическую ситуацию.

Ранее авторы британского издания The Economist также указали на то, что в течение следующих четырех лет Украине потребуется порядка 389 млрд долларов для того, чтобы вооружать армию и поддерживать свою экономику.