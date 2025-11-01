Трамп заявил о проблемах с оплатой талонов питания для американцев

Несмотря на полученное в пятницу судебное решение, запрещающее приостановку программы продовольственной помощи, Трамп отметил, что даже при оперативном получении необходимых разъяснений выплаты всё равно могут быть задержаны из-за необходимости выделения средств на уровне штатов.