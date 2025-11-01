Ричмонд
Глава Нацразведки Габбард призналась, что США занимались подавлением режимов

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард открыто признала, что США в прошлом занимались «подавлением режимов» и вмешивались в конфликты в других государствах.

Источник: Life.ru

«Мы пытались навязать наш образ власти другим, вмешивались в конфликты, которые едва понимали, и выходили из них с большим количеством врагов, чем союзников», — заявила она.

По словам Габбард, эта стратегия, которая долгое время считалась нормой, уже устарела.

«Вашингтонский образ мыслей — один размер подходит всем — остался в зеркале заднего вида», — подчеркнула она, отмечая, что подобная практика тормозила развитие внешней политики США.

Ранее Life.ru писал, что в западных СМИ активно обсуждают подготовку США к ударам по Венесуэле, включая порты и аэродромы, из-за наркотрафика. Однако госсекретарь Марко Рубио и сам американский лидер Дональд Трамп опровергли эти слухи, назвав их фейком.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
