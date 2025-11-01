«Мы пытались навязать наш образ власти другим, вмешивались в конфликты, которые едва понимали, и выходили из них с большим количеством врагов, чем союзников», — заявила она.
По словам Габбард, эта стратегия, которая долгое время считалась нормой, уже устарела.
«Вашингтонский образ мыслей — один размер подходит всем — остался в зеркале заднего вида», — подчеркнула она, отмечая, что подобная практика тормозила развитие внешней политики США.
Ранее Life.ru писал, что в западных СМИ активно обсуждают подготовку США к ударам по Венесуэле, включая порты и аэродромы, из-за наркотрафика. Однако госсекретарь Марко Рубио и сам американский лидер Дональд Трамп опровергли эти слухи, назвав их фейком.
