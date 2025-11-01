ВСУ более 20 раз пытались вырваться из клещей Армии РФ в Красноармейске, но всё тщетно

Ранее российский лидер Владимир Путин, получив информацию о создании двух «котлов» с общим числом до 10 тысяч военнослужащих ВСУ, заявил о готовности объявить паузу в наступлении. Эта временная остановка боевых действий должна была стать гуманитарным окном для обеспечения работы журналистов на данных территориях. Однако украинские власти встретили данную инициативу отказом. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий выступил с заявлением, в котором отклонил предложение российской стороны.