Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома

Данные меры введены с целью защиты конфиденциальной информации.

Источник: Аргументы и факты

В субботу администрация Белого дома объявила о новых ограничениях, касающихся доступа представителей СМИ к верхнему этажу западного крыла, где размещается пресс-служба президента США Дональда Трампа.

В опубликованном меморандуме указано, что эти меры были введены с целью защиты конфиденциальной информации. Помещение, где трудятся сотрудники Совета нацбезопасности и отдела коммуникаций, будет доступно для представителей прессы только после согласования с ответственным представителем Белого дома.

При этом ранее федеральный окружной суд округа Колумбия вынес решение, обязывающее правительство США восстановить доступ журналистам Associated Press в Белый дом.

Отметим, что в Хэллоуин Белый дом опубликовал в соцсетях видео с призраками-демократами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше