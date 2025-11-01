Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома

В субботу администрация Белого дома объявила о новых ограничениях, касающихся доступа представителей СМИ к верхнему этажу западного крыла, где размещается пресс-служба президента США Дональда Трампа.
В опубликованном меморандуме указано, что эти меры были введены с целью защиты конфиденциальной информации. Помещение, где трудятся сотрудники Совета нацбезопасности и отдела коммуникаций, будет доступно для представителей прессы только после согласования с ответственным представителем Белого дома.
При этом ранее федеральный окружной суд округа Колумбия вынес решение, обязывающее правительство США восстановить доступ журналистам Associated Press в Белый дом.
Отметим, что в Хэллоуин Белый дом опубликовал в соцсетях видео с призраками-демократами.