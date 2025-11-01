РБК: замглавы ФАС Королев стал кандидатом на пост губернатора Тверской области

В Кремле стараются рассмотреть наилучших кандидатов.
Виталий Королев, занимающий должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), вошел в число претендентов на руководство Тверской областью. Данную информацию распространило издание РБК, ссылаясь на осведомленные источники в окружении президентской администрации.
«Замруководителя ФАС Виталий Королев стал кандидатом на должность главы Тверской области», — об этом сообщили три источника РБК, близких к администрации президента. Регион остается без губернатора с 29 сентября текущего года.
Это произошло после того, как президент Владимир Путин перевел прежнего руководителя региона Игоря Руденю на должность полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе. В настоящее время губернаторские полномочия временно выполняет Марина Подтихова, возглавляющая министерство финансов области.
Помимо Виталия Королева, согласно данным издания, в список претендентов входит Василий Толоко, который руководит департаментом экономического развития и финансов в аппарате российского правительства. В период с 2009 по 2011 год он возглавлял администрацию Твери в качестве сити-менеджера.
Ранее в СМИ упоминались и другие возможные кандидатуры: заместитель министра природных ресурсов Денис Буцаев, а также Анатолий Сысоев, прошедший программу «Время героев». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 27 октября отметил, что президентская администрация «пытается выбрать наилучший вариант» для региона. Согласно информации источников РБК, причиной затянувшегося назначения стало нежелание многих потенциальных кандидатов «менять свою карьеру на кресло губернатора».