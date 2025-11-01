РБК: замглавы ФАС Королев стал кандидатом на пост губернатора Тверской области

Помимо Виталия Королева, согласно данным издания, в список претендентов входит Василий Толоко, который руководит департаментом экономического развития и финансов в аппарате российского правительства. В период с 2009 по 2011 год он возглавлял администрацию Твери в качестве сити-менеджера.