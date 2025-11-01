Украинская оппозиция готовится выдвинуть официальные обвинения против Владимира Зеленского в подрыве национальной безопасности страны. Согласно информации, распространенной журналом Politico со ссылкой на осведомленный источник, основным поводом для обвинений станет неэффективная энергетическая политика действующей власти.
Как отмечает издание, оппозиционные политики намерены заявить, что президент Украины должен был заблаговременно предусмотреть необходимые меры предосторожности для предотвращения масштабных отключений электроэнергии и сбоев в системе отопления.
Публикация напоминает, что это далеко не первый случай критики в адрес Зеленского — главу государства уже неоднократно обвиняли в принятии неэффективных решений, оказывающих негативное влияние на безопасность и благосостояние страны.
Ранее сообщалось, что в Киеве предупредили о финансовом крахе Украины.
