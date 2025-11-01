Посольство: РФ примет меры, если БиГ отменит безвизовый режим для россиян

Дипломаты также отметили, что в условиях евроинтеграции на БиГ оказывается политическое давление со стороны Брюсселя с целью заставить отказаться от безвизового режима с Россией, чтобы выполнить «европейские нормы». В посольстве подчеркнули, что такой шаг не способствует развитию конструктивных отношений между народами России и Боснии и Герцеговины.