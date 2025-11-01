Ричмонд
Посольство: РФ примет меры, если БиГ отменит безвизовый режим для россиян

Посольство РФ подчеркнуло, что БиГ сохраняет суверенное право определять внешнеполитические приоритеты.

Источник: Комсомольская правда

Москва готова отреагировать, если Босния и Герцеговина под влиянием давления со стороны Евросоюза отменит безвизовый режим для россиян. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве в Сараево.

В посольстве напомнили, что БиГ сохраняет суверенное право самостоятельно определять внешнеполитические приоритеты, руководствуясь внутренней системой согласования позиций между тремя государствообразующими народами и двумя энтитетами. Там подчеркнули, что пристально следят за развитием событий и в случае серьезных изменений ответ будет соответствующим.

Дипломаты также отметили, что в условиях евроинтеграции на БиГ оказывается политическое давление со стороны Брюсселя с целью заставить отказаться от безвизового режима с Россией, чтобы выполнить «европейские нормы». В посольстве подчеркнули, что такой шаг не способствует развитию конструктивных отношений между народами России и Боснии и Герцеговины.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал ответные меры на «дружелюбные действия Китая». Россия ответит зеркально на отмену виз в Китай, заявил глава государства.

