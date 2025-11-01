Словакию на фоне поддержки России хотят лишить голоса в ЕС

Издание отмечает, что инициатором процедуры могут выступить Нидерланды. Правительство страны рассматривает этот вопрос после одобрения словацким парламентом поправок в конституцию, которые закрепляют признание только мужского и женского полов, а также запрещают гомосексуальным парам (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России) усыновлять детей. Кроме того, парламент Словакии установил приоритет местного законодательства над общеевропейским в культурно-этических вопросах. В Гааге предпочитают, чтобы дисциплинарную процедуру по статье 7 договора о ЕС, которая предусматривает ограничение прав государств-членов, запустила Еврокомиссия, пишет СМИ.