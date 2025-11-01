Ричмонд
Над тремя районами Воронежской области уничтожены БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области.

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, инцидент произошел в трех муниципальных образованиях области, при этом по предварительным данным жертв и разрушений не зафиксировано.

Глава региона также проинформировал об отмене ранее объявленной угрозы прямого удара беспилотников в Воронеже и Нововоронеже.

В то же время на всей территории области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву.

