Александр Вулин заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны

Вулин отметил, что нынешняя политика Запада привела мир к краю ядерной войны.

Источник: Комсомольская правда

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил, что третья мировая война уже давно идёт. По его словам, глобальный конфликт начался ещё в момент объединения Германии и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Вулин подчеркнул, что нынешняя политика Запада привела мир к краю ядерной войны — это не новая мировая война, а именно угроза ядерного столкновения, которая висит над человечеством. Он призвал к срочным переговорам и признанию того, что однополярный мир ушёл в прошлое.

«Должен быть заключён новый договор, который гарантировал бы нам хотя бы 50 лет мирной жизни или, по крайней мере, существование без крупных войн», — заявил он, акцентируя на необходимости быстро найти компромисс, чтобы избежать катастрофы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Европы открыто называют Россию врагом, готовясь к военному конфликту с ней.

