Александр Вулин заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны

Вулин подчеркнул, что нынешняя политика Запада привела мир к краю ядерной войны — это не новая мировая война, а именно угроза ядерного столкновения, которая висит над человечеством. Он призвал к срочным переговорам и признанию того, что однополярный мир ушёл в прошлое.