Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон парализовал работу берлинского аэропорта на два часа

Аэропорт Берлин-Бранденбург был вынужден приостановить работу на два часа в ночь на субботу из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве.

Аэропорт Берлин-Бранденбург был вынужден приостановить работу на два часа в ночь на субботу из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве.

Согласно информации, распространенной немецкой газетой Bild, полеты были прекращены с 20:00 до 22:00 по местному времени (с 22:00 до 00:00 по московскому времени) после того, как дрон пролетел над южной частью аэропорта.

В результате инцидента воздушные суда были перенаправлены в другие аэропорты, что вызвало значительные сбои в работе одного из ключевых транспортных узлов Германии.

Ранее сообщалось, что над тремя районами Воронежской области уничтожены БПЛА ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше