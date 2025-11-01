Дрон парализовал работу берлинского аэропорта на два часа

Аэропорт Берлин-Бранденбург был вынужден приостановить работу на два часа в ночь на субботу из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве.
Согласно информации, распространенной немецкой газетой Bild, полеты были прекращены с 20:00 до 22:00 по местному времени (с 22:00 до 00:00 по московскому времени) после того, как дрон пролетел над южной частью аэропорта.
В результате инцидента воздушные суда были перенаправлены в другие аэропорты, что вызвало значительные сбои в работе одного из ключевых транспортных узлов Германии.
Ранее сообщалось, что над тремя районами Воронежской области уничтожены БПЛА ВСУ.
