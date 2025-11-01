Москва отреагирует на изменения визовой политики БиГ, заявили в посольстве

«Босния и Герцеговина обладает суверенным правом определять свои внешнеполитические приоритеты в соответствии с действующей здесь системой согласования позиций между тремя равными государствообразующими народами и двумя энтитетами. Внимательно следим за ситуацией на этом направлении и, естественно, в случае радикальных изменений будем соответствующим образом реагировать», — сказали в диппредставительстве.
Кроме того, в посольстве РФ сообщили, что Евросоюз оказывает давление на Боснию и Герцеговину, чтобы страна ввела визы для россиян.
«Во время процесса евроинтеграции БиГ наблюдается политизированный нажим Брюсселя на местные власти с требованием отказа от безвизового режима с Россией с целью соответствия так называемым европейским нормам. Полагаем, что такой шаг не отвечает целям развития конструктивных отношений между народами наших стран», — отметили в посольстве.
В Еврокомиссии, в свою очередь, сообщили изданию, что «в рамках взаимодействия и приверженности Европейскому союзу от партнеров ожидается полное соответствие всем решениям ЕС, включая визовую политику».
Также евродепутат от ведущей Европейской народной партии Томаш Здеховски заявил, что сохранение безвизового режима с Россией несовместимо с членством в ЕС.
«Страна-кандидат не может стоять одной ногой в Москве, а другой — в Брюсселе. Интеграция в ЕС означает четкий геополитический выбор, и этот выбор должен быть сделан однозначно», — отметил он в комментарии газете.
Депутат парламента энтитета Срджан Мазалица в разговоре с изданием подчеркнул, что главным противником разрыва связей с Россией остается Республика Сербская, ее лидер Милорад Додик неоднократно заявлял, что не допустит введения санкций против России.
«Баня-Лука не допустит разрыва безвизового режима с Россией», — считает Мазалица.
Сейчас ведутся консультации с профильными органами власти и международными партнерами, в частности, ЕС, заявила изданию депутат парламента Черногории от правящей партии «Европа сейчас» Нада Лакович.
«Любые будущие изменения визовой политики Черногории будут происходить в соответствии со стандартами ЕС, в рамках обязательств страны в ходе процесса вступления. В отношении России такие решения рассматриваются с помощью институциональных процедур, проводятся консультации с соответствующими органами власти и международными партнерами, в частности, Европейским союзом», — подчеркнула она.