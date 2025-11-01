Вулин: Третья мировая война уже идёт, мир стоит на пороге ядерной

Ранее экс-премьер России Сергей Степашин также заявил, что третья мировая уже началась. Бывший глава правительства отметил, что человечество подошло к самой опасной черте за последние десятилетия. По его словам, нынешнее противостояние — не просто конфликт на Украине, а глобальная схватка идеологий, где на карту поставлено будущее всего многополярного мира.