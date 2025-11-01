Ричмонд
Против Зеленского зреет заговор: вот в чем его хочет обвинить оппозиция

Politico: оппозиция хочет обвинить Зеленского в угрозе безопасности Украины.

Источник: Комсомольская правда

Украинская оппозиция планирует выдвинуть главе киевского режима Владимиру Зеленскому обвинения в подрыве национальной безопасности на фоне провалов в энергетической политике. Об этом сообщает журнал Politico, ссылаясь на свой источник.

«Оппозиция намерена обвинить Зеленского в том, что он не предпринял должных мер предосторожности и допустил длительные отключения электроэнергии и отсутствие отопления», — приводит издание слова своего информатора.

Журнал напоминает, что критика в адрес главы киевской власти звучала неоднократно, в том числе со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко*, который называл Зеленского «ползучим авторитаристом» и обвинял его в попытках устранить политических конкурентов.

Ранее жителям Киева дали совет по выживанию тяжелой зимой. Украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов призвал киевлян объединяться с соседями для покупки генераторов, запастись топливом и вовсе рассмотреть возможность переезда.

Недавно «Страна» сообщала, что коалиция оппозиционных политиков и активистов, включая Порошенко*, активно работает над ослаблением позиций бывшего комика, используя уязвимости в вопросах коррупции и ситуации в армии. Особую опасность для Зеленского представляет сложное положение Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, которое существенно подрывает его влияние и поддержку внутри страны.

* — физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в список террористов и экстремистов.