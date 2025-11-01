Недавно «Страна» сообщала, что коалиция оппозиционных политиков и активистов, включая Порошенко*, активно работает над ослаблением позиций бывшего комика, используя уязвимости в вопросах коррупции и ситуации в армии. Особую опасность для Зеленского представляет сложное положение Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, которое существенно подрывает его влияние и поддержку внутри страны.