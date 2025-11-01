Ричмонд
Британский журналист показал переброску спецназа ГУР Украины под Красноармейск

Британский журналист и корреспондент издания The Economist Оливер Кэрролл опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлена переброска спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Источник: Life.ru

Переброска ГУР под Красноармейском. Видео © X/olliecarroll.

Кэрролл разместил материалы в соцсети X. На записи видно высадку десанта с вертолётов.

«Слышал, что украинская военная разведка проводит дерзкое контрнаступление под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические линии», — написал он.

Журналист добавил, что ему «не удалось независимо проверить подлинность этого видео».

Ранее, 27 октября, Life.ru сообщал, что украинское командование перебросило спецподразделения ГУР в район Красноармейска из-за критической ситуации на линии обороны. ВСУ более 20 раз пытались прорваться из окружения Армии РФ в Красноармейске, но безуспешно.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.