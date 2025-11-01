Британский журналист показал переброску спецназа ГУР Украины под Красноармейск

Ранее, 27 октября, Life.ru сообщал, что украинское командование перебросило спецподразделения ГУР в район Красноармейска из-за критической ситуации на линии обороны. ВСУ более 20 раз пытались прорваться из окружения Армии РФ в Красноармейске, но безуспешно.