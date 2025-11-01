«Это недоразумение»: в Германии напомнили Трампу слова Путина

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил высказаться о «немедленном» начале ядерных испытаний из-за недоразумения, вызванного непониманием слов российского лидера Владимира Путина, такое мнение высказал бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью немецкой газете Die Welt.
«Трамп говорит, что мы (Американцы. — Прим. Ред.) хотим сделать тоже самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя», — пояснил он.
По мнению генерала, заявление Трампа стоит рассматривать и как попытку возвращения к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с ранними договоренностями с Москвой.
«Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с предложением России, поступившим несколько дней или недель назад», — сказал Виттман.
Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе главе государства отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.
В четверг президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых есть соответствующие программы.. Вчера на фоне сообщений о том, что он мог ошибиться в формулировках о ядерных испытаниях, глава Белого дома заявил, что знает, что США делают и где.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия не отменялся. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Ранее Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп, в свою очередь, назвал предложение российского лидера хорошей идей.