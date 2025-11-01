Трамп: в шатдаун США не смогут в срок оплатить талоны питания гражданам

Администрация США в условиях приостановки работы федерального правительства не сможет своевременно осуществить выплаты продовольственных талонов гражданам страны, сообщил президент Дональд Трамп на своей официальной странице в соцсети Truth Social.
Трамп обратился в судебные органы с просьбой прояснить правовые основания для продления финансирования программы талонов питания и выразил надежду на оперативный ответ.
«Даже если мы незамедлительно получим разъяснения, к сожалению, процесс предоставления талонов будет задержан до тех пор, пока штаты не выделят необходимые средства», — пояснил Трамп.
Накануне министр транспорта США Шон Даффи также заявил, что продолжение шатдауна может привести к еще большим перебоям в авиаперевозках на территории страны.