Трамп: в шатдаун США не смогут в срок оплатить талоны питания гражданам

Администрация США не сможет своевременно осуществить выплаты продовольственных талонов.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США в условиях приостановки работы федерального правительства не сможет своевременно осуществить выплаты продовольственных талонов гражданам страны, сообщил президент Дональд Трамп на своей официальной странице в соцсети Truth Social.

Трамп обратился в судебные органы с просьбой прояснить правовые основания для продления финансирования программы талонов питания и выразил надежду на оперативный ответ.

«Даже если мы незамедлительно получим разъяснения, к сожалению, процесс предоставления талонов будет задержан до тех пор, пока штаты не выделят необходимые средства», — пояснил Трамп.

Накануне министр транспорта США Шон Даффи также заявил, что продолжение шатдауна может привести к еще большим перебоям в авиаперевозках на территории страны.

