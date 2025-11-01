Гатилов назвал условие продолжения диалога по ДНСВ с США

ЖЕНЕВА, 1 ноя — РИА Новости. Предметный диалог России с США по вопросу ДСНВ и контролю над вооружениями возможен только после устранения всех «раздражителей» в двусторонних отношениях, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Мы неоднократно отмечали, что предметный диалог с Вашингтоном по этой теме, а также по широкому спектру вопросов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения возможен только после устранения всех имеющихся “раздражителей”», — сказал дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает получить положительный ответ от США. По его словам, о продлении ДСНВ речи давно нет.