Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резонансное решение Трампа могло стать следствием недопонимания слов Путина

Президент США Дональд Трамп заявил о «немедленном» начале ядерных испытаний из-за недоразумения, вызванного неверной интерпретацией слов российского лидера Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил о «немедленном» начале ядерных испытаний из-за недоразумения, вызванного неверной интерпретацией слов российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказал бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам генерала, Трамп ошибочно воспринял заявление Путина о испытании ракеты-носителя как намерение России возобновить ядерные испытания. «Трамп говорит, что мы хотим сделать тоже самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя», — пояснил Виттан.

Эксперт также предположил, что данное заявление может представлять собой попытку Вашингтона вернуться к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с недавними российскими предложениями. «Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с предложением России, поступившим несколько дней или недель назад», — отметил генерал.

Ранее Рубио прокомментировал сообщение о возможных ударах США по Венесуэле.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше