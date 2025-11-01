Резонансное решение Трампа могло стать следствием недопонимания слов Путина

По словам генерала, Трамп ошибочно воспринял заявление Путина о испытании ракеты-носителя как намерение России возобновить ядерные испытания. «Трамп говорит, что мы хотим сделать тоже самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя», — пояснил Виттан.