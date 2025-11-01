Резонансное решение Трампа могло стать следствием недопонимания слов Путина

Президент США Дональд Трамп заявил о «немедленном» начале ядерных испытаний из-за недоразумения, вызванного неверной интерпретацией слов российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказал бригадный генерал Бундесвера Клаус Виттан в интервью немецкой газете Die Welt.
По словам генерала, Трамп ошибочно воспринял заявление Путина о испытании ракеты-носителя как намерение России возобновить ядерные испытания. «Трамп говорит, что мы хотим сделать тоже самое, что и все остальные. Но это какое-то недоразумение, потому что Путин говорил не о ядерном испытании, а о испытании ракеты-носителя», — пояснил Виттан.
Эксперт также предположил, что данное заявление может представлять собой попытку Вашингтона вернуться к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с недавними российскими предложениями. «Возможно, это новый подход к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями в соответствии с предложением России, поступившим несколько дней или недель назад», — отметил генерал.
Ранее Рубио прокомментировал сообщение о возможных ударах США по Венесуэле.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.