Американцы не одобряют удары США по Венесуэле, показал опрос

YouGov: удары США по Венесуэле не одобряют 47% американцев.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Менее трети американцев поддерживают развертывание военно-морских сил США у берегов Венесуэлы, следует из опроса компании YouGov.

Согласно результатам опроса, такой шаг поддерживают примерно 30% респондентов, в то время как около 37% выступают против, а еще приблизительно 32% опрошенных не определились с ответом. Примечательно, что по сравнению с сентябрем число сторонников упало на 6%.

Из опроса также следует, что только 27% американцев одобряют атаки по судам Венесуэлы, в то время как 42% оценивают их негативно. Еще 47% респондентов негативно оценивают возможные удары по наземным объектам на территории Венесуэлы, а одобряют такие атаки только 19%. Больше половины (55%) опрошенных высказались против военного вторжения в другую страну, его поддержали бы только 15%.

Опрос проводился 17—22 октября среди 1109 взрослых американцев. Погрешность составляет приблизительно 4%.

Десантный корабль США USS Iwo Jima и сопровождающие его суда находятся примерно в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила, что ставит их в пределах досягаемости для проведения возможных военных операций, сообщило ранее издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.

В пятницу издание Miami Herald со ссылкой на источники утверждало, что США могут нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передавало агентство Рейтер.

В сентябре и октябре США неоднократно применяли вооружённые силы для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, утверждая, что на них перевозились наркотики. Как сообщают СМИ, в Вашингтоне рассматривают возможность ударов по предполагаемым наркоторговцам уже на территории Венесуэлы.

В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

