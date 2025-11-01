Экс-главу фискальной службы Украины приговорили к 6 годам тюрьмы

В основу обвинения легли действия Насирова, который, по версии следствия, помогал уклоненяться от налогов компаниям, связанным с бизнесменом Онищенко. В результате этих махинаций государственный бюджет недополучил около 2 миллиардов гривен.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Ранее пленный украинский солдат Михаил Челенко рассказал, что «откосить» от мобилизации в ВСУ можно за 10−15 тысяч долларов.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.