Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро обвинил США в попытке устроить войну в Венесуэле ради природных ресурсов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке организации военного конфликта и насильственной смены власти в стране с целью завладения её природными ресурсами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке организации военного конфликта и насильственной смены власти в стране с целью завладения её природными ресурсами.

Выступая на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе, глава государства заявил, что истинной причиной интереса Вашингтона к Венесуэле являются значительные запасы нефти, газа, золота, обширные водные ресурсы, плодородные земли и стратегическое географическое положение страны.

Мадуро подчеркнул, что венесуэльский народ смог противостоять внешним угрозам и сохранить суверенитет, преодолев сложные вызовы последних месяцев. По его словам, если бы не природные богатства республики, международное внимание к ней было бы значительно меньшим.

Ранее Рубио прокомментировал сообщение о возможных ударах США по Венесуэле.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше