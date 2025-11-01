Мадуро обвинил США в попытке устроить войну в Венесуэле ради природных ресурсов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке организации военного конфликта и насильственной смены власти в стране с целью завладения её природными ресурсами.
Выступая на закрытии Парламентского форума Большого Карибского региона в Каракасе, глава государства заявил, что истинной причиной интереса Вашингтона к Венесуэле являются значительные запасы нефти, газа, золота, обширные водные ресурсы, плодородные земли и стратегическое географическое положение страны.
Мадуро подчеркнул, что венесуэльский народ смог противостоять внешним угрозам и сохранить суверенитет, преодолев сложные вызовы последних месяцев. По его словам, если бы не природные богатства республики, международное внимание к ней было бы значительно меньшим.
