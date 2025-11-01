Ричмонд
Карл III хочет, чтобы принц Гарри присутствовал на его похоронах

Британский монарх заранее спланировал церемонию собственных похорон.

Источник: Аргументы и факты

Британский монарх Карл III, проходящий курс лечения от онкологического заболевания, заранее спланировал церемонию собственных похорон, сообщает RadarOnline.

Издание ссылается на источники, утверждающие, что при планировании мероприятий он не советовался с наследником трона принцем Уильямом, который самостоятельно определяет стратегию развития монархии.

При этом, как отмечается в публикации, сентябрьская встреча Карла III с принцем Гарри, которая стала первой за 19 месяцев, была вызвана ухудшением состояния здоровья монарха.

Информаторы издания утверждают, что король настаивает на присутствии на своих похоронах принца Гарри и королевы Камиллы. Церемония, как ожидается, будет масштабной и сопоставимой с похоронами королевы Елизаветы II.

Предполагается, что список приглашенных будет включать сотни зарубежных монархов, политических и религиозных деятелей, а также ближайших друзей. При этом король не намерен приглашать на церемонию принца Эндрю и его бывшую супругу Сару Фергюсон.

Ранее также стало известно, что Карл III инициировал официальный процесс лишения титулов принца Эндрю после упоминаний его имени в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна и обвинений в сексуальном насилии.

