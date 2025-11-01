Карл III хочет, чтобы принц Гарри присутствовал на его похоронах

Британский монарх Карл III, проходящий курс лечения от онкологического заболевания, заранее спланировал церемонию собственных похорон, сообщает RadarOnline.
Издание ссылается на источники, утверждающие, что при планировании мероприятий он не советовался с наследником трона принцем Уильямом, который самостоятельно определяет стратегию развития монархии.
При этом, как отмечается в публикации, сентябрьская встреча Карла III с принцем Гарри, которая стала первой за 19 месяцев, была вызвана ухудшением состояния здоровья монарха.
Информаторы издания утверждают, что король настаивает на присутствии на своих похоронах принца Гарри и королевы Камиллы. Церемония, как ожидается, будет масштабной и сопоставимой с похоронами королевы Елизаветы II.
Предполагается, что список приглашенных будет включать сотни зарубежных монархов, политических и религиозных деятелей, а также ближайших друзей. При этом король не намерен приглашать на церемонию принца Эндрю и его бывшую супругу Сару Фергюсон.
Ранее также стало известно, что Карл III инициировал официальный процесс лишения титулов принца Эндрю после упоминаний его имени в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна и обвинений в сексуальном насилии.