Опрос раскрыл отношение американцев к возможной войне с Венесуэлой

Примечательно, что за последний месяц число сторонников военного присутствия сократилось на 6%. Еще более показательно отношение американцев к возможным боевым действиям: только 27% респондентов одобряют атаки на венесуэльские суда, тогда как 42% выступают против. Еще более выражено неприятие ударов по наземным объектам — против выступают 47% опрошенных при лишь 19% поддержки.