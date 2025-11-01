Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос раскрыл отношение американцев к возможной войне с Венесуэлой

Подавляющее большинство американских граждан демонстрируют скептическое отношение к возможной военной эскалации в отношении Венесуэлы.

Подавляющее большинство американских граждан демонстрируют скептическое отношение к возможной военной эскалации в отношении Венесуэлы. Согласно данным исследования компании YouGov, проведенного 17−22 октября, лишь менее трети жителей США (около 30%) поддерживают развертывание военно-морских сил у берегов этой латиноамериканской страны.

Примечательно, что за последний месяц число сторонников военного присутствия сократилось на 6%. Еще более показательно отношение американцев к возможным боевым действиям: только 27% респондентов одобряют атаки на венесуэльские суда, тогда как 42% выступают против. Еще более выражено неприятие ударов по наземным объектам — против выступают 47% опрошенных при лишь 19% поддержки.

Крайне низкой остается поддержка полномасштабного военного вторжения — за него высказались лишь 15% американцев, в то время как 55% категорически против.

Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил США в попытке устроить войну в Венесуэле ради природных ресурсов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.