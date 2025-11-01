Массовый отток молодого населения и участившиеся случаи дезертирства создают серьёзные проблемы для украинского руководства, сообщает британское издание The Telegraph. Согласно публикации, кадровый кризис приобретает не только военное, но и политическое измерение, поскольку официальный Киев вынужден балансировать между потребностями фронта и общественными настроениями.
В материале отмечается, что текущие правила призыва, ограничивающие мобилизацию мужчинами в возрасте от 25 до 60 лет, официально объясняются необходимостью «защиты будущего Украины». Однако, по мнению издания, неофициальной причиной является стремление избежать социального недовольства среди родителей, выступающих против участия своих сыновей в боевых действиях.
Эксперты издания полагают, что продолжающийся отток молодёжи не только ослабляет военный потенциал страны, но и оказывает давление на европейских партнёров Украины, снижая вероятность успешного исхода конфликта. «Без молодых людей не может быть не только победы Украины, но и будущего», — заключает The Telegraph.
