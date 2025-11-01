Вэнс в поздравлении на Хэллоуин шутливо напомнил о перепалке с Зеленским

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс шутливо обыграл тему своего публичного конфликта с Владимиром Зеленским, поздравляя американцев с Хэллоуином.
В конце октября Вэнс отметил, что перепалка с Зеленским в Белом доме стала «самым известным» событием в его карьере. Тогда он упрекнул Зеленского в недостаточной благодарности за американскую поддержку и призвал его публично сказать «спасибо».
В своем праздничном обращении Вэнс пожелал всем «счастливого Хэллоуина».
«Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости», — написал Вэнс, прикрепив к сообщению видеокадры, на которых он предстает в кудрявом парике.
Этот образ стал популярным интернет-мемом, часто используемым для сатирического изображения американского вице-президента.
До этого Вэнс также посмеялся над сменой гардероба Зеленского после скандала в Белом доме.