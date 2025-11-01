Вице-президент США Вэнс пошутил о споре с Зеленским в поздравлении на Хэллоуин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с юмором вспомнил свою скандальную перепалку с главой киевского режима Владимиром Зеленским в праздничном обращении на Хэллоуин.
В подписи к видео он написал: «Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости».
Появление Вэнса в кудрявом парике — явная отсылка к популярному в сети мему, который неоднократно высмеивал его. Напомним, что во время резкой встречи в Белом доме в феврале именно Вэнс упрекнул Зеленского в неблагодарности за помощь США и призвал его сказать «спасибо».
Ранее Вэнс признавал этот эпизод самым известным в своей политической карьере. При этом перед конфликтом бывший комик публично называл Вэнса «слишком радикальным» — во время своей кампании 2024 года Вэнс в Сенате. На тот момент Вэнс активно выступал против предоставления масштабной военной и финансовой помощи Украине.