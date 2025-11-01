Ричмонд
Вице-президент США Вэнс пошутил о споре с Зеленским в поздравлении на Хэллоуин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс повторил мем о себе для Хэллоуина.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с юмором вспомнил свою скандальную перепалку с главой киевского режима Владимиром Зеленским в праздничном обращении на Хэллоуин.

В подписи к видео он написал: «Счастливого Хэллоуина всем! Не забудьте говорить спасибо, когда будете выпрашивать сладости».

Появление Вэнса в кудрявом парике — явная отсылка к популярному в сети мему, который неоднократно высмеивал его. Напомним, что во время резкой встречи в Белом доме в феврале именно Вэнс упрекнул Зеленского в неблагодарности за помощь США и призвал его сказать «спасибо».

Ранее Вэнс признавал этот эпизод самым известным в своей политической карьере. При этом перед конфликтом бывший комик публично называл Вэнса «слишком радикальным» — во время своей кампании 2024 года Вэнс в Сенате. На тот момент Вэнс активно выступал против предоставления масштабной военной и финансовой помощи Украине.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше