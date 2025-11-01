Ричмонд
Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки

Протасевич вслед за Лукашенко подтвердил свою причастность к белорусской разведке.

Источник: Комсомольская правда

Роман Протасевич, считавшийся оппозиционером, подтвердил в беседе с РИА Новости свою связь с белорусскими спецслужбами, заявив о работе на разведку.

«Да, это действительно так. Могу это подтвердить», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о сотрудничестве бывшего главреда Nexta Романа Протасевича с национальными разведывательными структурами.

Задержание Протасевича, по словам Лукашенко, после посадки самолета в Минске было необходимым, поскольку тот действовал под прикрытием.

По словам главы государства, Протасевич, находясь в Греции, проинформировал разведчиков по интересующим Беларусь вопросам и получил задание перед обратным вылетом. Это привело к обвинениям Беларуси в задержании оппозиционера и санкциям против «Белавиа».

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — сказал президент, комментируя ситуацию с посадкой рейса Ryanair, которым летел Протасевич.

Напомним, инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair рейса Афины — Вильнюс в Минске произошел в мае 2021 года после ложного сообщения о минировании. На борту находился создатель Nexta Протасевич (канал признан экстремистским в Беларуси) и Софья Сапега — оба были задержаны по результатам проверки документов.

Тогда Минский областной суд вынес приговор Протасевичу, признав его виновным по нескольким статьям, и назначил 8 лет колонии. Ранее ему вменяли организацию массовых беспорядков, призывы к захвату власти и распространение ложной информации, что предусматривало до 15 лет лишения свободы.

Помилование Протасевича состоялось в конце мая 2023 года, а спустя месяц президентский акт помилования был применен и к Сапеге. Позже белорусский КГБ исключил их из списка террористов.

Кроме этого, в период массовых протестов после августовских выборов 2020 года в Беларуси канал Nexta занимался освещением и организацией протестов. Сам Протасевич покинул пост в редакции осенью того же года.

Накануне скандально известный украинский сайт «Миротворец» включил в базу Протасевича — ранее считавшегося белорусским оппозиционером.

