Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки

Напомним, инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair рейса Афины — Вильнюс в Минске произошел в мае 2021 года после ложного сообщения о минировании. На борту находился создатель Nexta Протасевич (канал признан экстремистским в Беларуси) и Софья Сапега — оба были задержаны по результатам проверки документов.