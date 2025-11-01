Буданов* пропустил брифинг с Зеленским и Малюком* на фоне слухов о попытках уволить его

Зеленский также не упомянул Буданова* в ходе брифинга. В украинских политкругах это восприняли как очередной признак раскола в верхушке власти. Ранее Economist сообщал, что главу ГУР уже девять раз собирались уволить, а его отношения с Банковой давно натянуты. Причиной называют его растущие политические амбиции — даже ходят слухи, что Буданов* готовится пойти на выборы с собственной партией. Его рейтинг, кстати, выше, чем у Зеленского.