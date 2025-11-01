Ричмонд
Буданов* пропустил брифинг с Зеленским и Малюком* на фоне слухов о попытках уволить его

На Украине обсуждают отсутствие главы ГУР Кирилла Буданова* на брифинге с участием Владимира Зеленского и главы СБУ Василия Малюка*. Ранее сообщалось о конфликте Банковой с шефом украинской военной разведки из-за политических амбиций последнего.

Источник: Life.ru

«Главы ГУР Буданова* не было … в соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если б… докладывали оба», — отмечает издание «Страна.ua».

Зеленский также не упомянул Буданова* в ходе брифинга. В украинских политкругах это восприняли как очередной признак раскола в верхушке власти. Ранее Economist сообщал, что главу ГУР уже девять раз собирались уволить, а его отношения с Банковой давно натянуты. Причиной называют его растущие политические амбиции — даже ходят слухи, что Буданов* готовится пойти на выборы с собственной партией. Его рейтинг, кстати, выше, чем у Зеленского.

Также упоминается, что именно близость к главе ГУР могла стать одной из причин громкого отстранения мэра Одессы Геннадия Труханова, которого заподозрили в политической лояльности к шефу разведки.

Ранее Life.ru писал, что Киев фактически закрыл фронт от независимых журналистов. Власти запретили репортёрам контактировать с бойцами ВСУ, окружёнными в «котлах». По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, этот запрет сам по себе говорит больше любых интервью — украинская верхушка боится, что правда о положении дел на передовой всплывёт наружу.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.