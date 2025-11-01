Милей принял отставку премьера Аргентины Франкоса

Президент Аргентины Хавьер Милей официально принял отставку руководителя кабинета министров Гильермо Франкоса, о чем информирует пресс-служба главы государства.
В сообщении подчеркивается, что президент принял решение об отставке Франкоса с занимаемой должности. При этом Милей выразил благодарность за вклад премьера в реализацию реформ, подчеркнув значимость его усилий.
С понедельника обязанности главы кабинета министров перейдут к официальному представителю президента Мануэлю Адорни.
Ранее сообщалось, что Хавьер Милей удалил из своих соцсетей все совместные фотографии с Владимиром Зеленским.
