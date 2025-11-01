«Пошли на»: Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Витебскую область резко ответил на требования США. По его словам, Вашингтон потребовал от Минска публичных извинений перед Литвой за инцидент с метеозондами, что он категорически отверг.
«Американцы прислали нам месседж: виноваты белорусы, и власти вместе с Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой — и именно публично. Я им ответил: “Пошли на…” и так далее», — поделился лидер Белоруссии.
Лукашенко также рассказал, что переговоры с американцами идут непросто. После пролёта шаров США направили обвинения в адрес белорусских властей, но Лукашенко подчеркнул, что готов извиняться только при наличии доказанной вины — в которой ни он, ни народ Белоруссии не виноваты.
В то же время белорусский лидер заявил о готовности к серьёзным переговорам с Соединенным Штатами Америки, отметив, что любые договорённости будут исходить из интересов и защиты Белоруссии.
Известно, что Литва в последние месяцы четыре раза закрывала пограничные пункты с Белоруссией, последний раз — 29 октября, объясняя это попытками пролёта метеозондов, с помощью которых пытались провозить контрабанду. В августе литовские власти усилили охрану границы, установив инженерные заграждения («зубы дракона»), которые, по словам командующего ВС Раймундаса Вайкшнораса, призваны укрепить оборону стран Балтии в рамках плана контрмобильности.
В свою очередь, российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Литву на автомобиле через белорусские КПП. С 26 октября 2025 года Литва временно закрыла два последних автомобильных пункта пропуска на границе с Белоруссией — «Медининкай-Каменный Лог» и «Шальчининкай-Бенякони». Пока сроки ограничений не названы.
Также сообщалось, что посольство России в Литве советует не планировать поездки через Белоруссию на личном транспорте, учитывая неопределённость ситуации. Кроме того, Литва обратилась к применению четвертой статьи НАТО после обнаружения на своей территории неподалёку от белорусской границы неопознанных летающих объектов.