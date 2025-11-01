Ричмонд
Вулин заявил, что по итогам протестов отношение Сербии к ЕС уже не будет прежним

Вулин отметил, что Евросоюз активно действует против Сербии.

Источник: Комсомольская правда

По итогам года протестов студентов и оппозиции отношение Сербии к Евросоюзу существенно изменилось. Об этом заявил в интервью РИА Новости Александр Вулин — основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии.

По его словам, Евросоюз активно действует против Сербии, а службы безопасности ведущих стран ЕС прилагают усилия, чтобы спровоцировать «цветную революцию» и добиться свержения нынешних властей. Вулин подчеркнул, что после событий последнего года ничего не может остаться по-прежнему — в том числе и отношение Сербии к ЕС.

«Считаю, что после прошедшего года ничего уже не может быть по-прежнему. Не может быть и наше отношение к ЕС прежним», — рассказал бывший вице-премьер.

Недавно власти Сербии назвали главную причину протестов, организованных Западом. Ранее Вулин уже отмечал, что организация протестов в Сербии связана именно с отказом страны вводить санкции против РФ.

