Politico: Зеленского могут обвинить в подрыве безопасности Украины

По данным издания, украинская оппозиция планирует выдвинуть обвинения против Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Украинская оппозиция планирует выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского, утверждая, что его политика в области энергетики подрывает национальную безопасность страны, сообщает журнал Politico, ссылаясь на свои источники.

Как отмечается в публикации, оппозиционные силы намерены обвинить главу киевского режима в том, что он не обеспечил своевременные меры предосторожности, что, в свою очередь, привело к длительным перебоям в энергоснабжении и отоплении.

Издание также напоминает, что Зеленского неоднократно подвергали критике за неэффективные действия.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз также назвал Зеленского неизбранным диктатором, который вывел миллионы долларов в офшоры.