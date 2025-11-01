Украинская оппозиция планирует выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского, утверждая, что его политика в области энергетики подрывает национальную безопасность страны, сообщает журнал Politico, ссылаясь на свои источники.
Как отмечается в публикации, оппозиционные силы намерены обвинить главу киевского режима в том, что он не обеспечил своевременные меры предосторожности, что, в свою очередь, привело к длительным перебоям в энергоснабжении и отоплении.
Издание также напоминает, что Зеленского неоднократно подвергали критике за неэффективные действия.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз также назвал Зеленского неизбранным диктатором, который вывел миллионы долларов в офшоры.