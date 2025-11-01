Центр «Воин» и РСБИ запускают новый образовательный курс в Хабаровском крае

Программа рассчитана на три месяца и включает 36 часов занятий. Она рассчитана на разные уровни подготовки — от новичков до тех, кто уже занимается спортом. Занятия направлены не только на развитие физической формы, но и на воспитание характера, силы духа и умения работать в команде.