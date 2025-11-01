Ричмонд
Центр «Воин» и РСБИ запускают новый образовательный курс в Хабаровском крае

Курсанты освоят боевую и спортивную подготовку и получат бонусы при поступлении в вузы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае стартует образовательная программа Центра «Воин» и Российского союза боевых искусств. За три месяца участники пройдут 36 часов спортивной подготовки и смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Центр «Воин» совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ) готовит к запуску новую программу спортивной подготовки для молодежи. Решение о создании курса принято по поручению заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и председателя наблюдательного совета Центра «Воин» Юрия Трутнева.

Программа рассчитана на три месяца и включает 36 часов занятий. Она рассчитана на разные уровни подготовки — от новичков до тех, кто уже занимается спортом. Занятия направлены не только на развитие физической формы, но и на воспитание характера, силы духа и умения работать в команде.

«Мы обязаны сделать нашу молодежь, а значит и всю страну сильнее. Центр “Воин” создан для военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания наших ребят. Программа поможет воспитать силу духа и стремление побеждать», — сказал Юрий Трутнев.

К обучению привлекут около 400 инструкторов, в том числе специалистов Федерации боевого снайпинга России. Из них более 300 — ветераны боевых действий, а 187 принимали участие в специальной военной операции.

После прохождения курса участники получат сертификаты, которые дают возможность получить от двух до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Эти бонусы учитываются при поступлении в 27 вузов страны.

Центр «Воин» работает с декабря 2022 года и уже имеет филиалы в 21 регионе России, включая Хабаровский край. С момента открытия в регионе обучение прошли более семи тысяч курсантов, проведено свыше трехсот военно-патриотических мероприятий.

«Спортивная подготовка формирует не только тело, но и характер защитника. Она учит брать ответственность и не сдаваться. Мы должны создать все условия для физического и духовного развития нашей молодежи», — сказал командир Центра «Воин», Герой России Андраник Гаспарян.

