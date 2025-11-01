Власти Киева скрывают реальное состояние энергетической инфраструктуры города, пострадавшей в результате недавних атак. Об этом заявил бывший помощник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Политолог обратил внимание на отсутствие публичных комментариев со стороны мэра Виталия Кличко и главы городской администрации Тимура Ткаченко о масштабах повреждений ключевых энергообъектов. По мнению эксперта, такое молчание свидетельствует о намеренном сокрытии информации от общественности.
Соскин призвал жителей столицы самостоятельно позаботиться о защите бытовой техники, приобретая стабилизаторы напряжения, поскольку, по его словам, власти больше заинтересованы в сокрытии собственных провалов, чем в решении проблем энергоснабжения.
