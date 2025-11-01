На Украине забили тревогу из-за ситуации с энергоснабжением Киева

Политолог обратил внимание на отсутствие публичных комментариев со стороны мэра Виталия Кличко и главы городской администрации Тимура Ткаченко о масштабах повреждений ключевых энергообъектов. По мнению эксперта, такое молчание свидетельствует о намеренном сокрытии информации от общественности.