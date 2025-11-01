Вице-президент США Вэнс превратил мем о себе в костюм на Хэллоуин

Таким образом он ответил на шутки, которые весной этого года активно распространяли противники Трампа и республиканцев, создававшие многочисленные фотошоп-изображения с изменённой внешностью политика. Причём шутки зашли так далеко, что некоторые пользователи интернета признавались, что уже не могут вспомнить его настоящую внешность.
Ранее Белый дом опубликовал в соцсетях видео с призраками к Хэллоуину. В подписи к странному ролику есть прямой намёк на демократов, которые якобы виноваты в объявленном в США шатдауне.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.